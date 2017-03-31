Серийного педофила-алкоголика осудили на 10 лет
Суд Жигулевска вынес приговор Олегу Романову.
Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года Романов, находясь в разное время на улицах города Жигулевска в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении пяти девочек в возрасте от 11 до 15 лет преступления сексуального характера.
Приговором федерального суда Жигулевска Романову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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