В апреле самарские пенсионеры получат прибавку к социальной выплате в 1,5%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8742 рубля (102,4% к прожиточному минимуму пенсионера).

Повышение производится в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера в стране, который за прошлый год составил 1,015%. Поэтому и пенсии индексируются с тем же коэффициентом.

Особая категория получателей социальных пенсий – это инвалиды I группы и дети-инвалиды. Их пенсия достигнет 12082 рубля. Страховые пенсии неработающих пенсионеров доиндексируются с 1 апреля на 0,38%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13655 рублей (159,9% к прожиточному минимуму пенсионера).