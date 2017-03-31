В мае состоится предварительное голосование за депутатов райсоветов

Предварительное голосование пройдет в избирательных округах:

Кировский район Самары, одномандатный избирательный округ №14;

Куйбышевский район Самары, одномандатный избирательный округ №1 и №5;

Ленинский район Самары, одномандатный избирательный округ №5;

Жигулевск, одномандатный избирательный округ №20;

Также ожидаются довыборы депутатов в сельских поселениях. Довыборы связаны с тем, что ряд депутатов в 2016 году победили на выборах в Самарскую губернскую думу и им пришлось оставить райсоветы.