Прокуроры и студенты нашли подпольные казино в Самаре

По результатам проверки на улице Победы, д.1, д.108, улице 22 Партсъезда, д. 6 установлены факты осуществления незаконной игорной деятельности, с мест происшествия изъято 45 системных блоков и мониторов. В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые процессуальные действия.