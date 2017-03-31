Часть самарцев освободят от платы за аварийное жилье

Документ вносит правки в приложение № 1 к постановлению администрации «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2017 году». В нем говорится, что граждане, занимающие по договорам социального найма муниципальное жилье в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением. Постановление вступит в силу с 1 июля 2017 года.