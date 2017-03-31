В Тольятти пенсионерка убила своего сына

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли строительные инструменты со следами вещества бурого цвета, опросили жильцов соседних квартир.

Согласно предварительной версии полицейских, мужчина распивал спиртные напитки со своей 70-летней матерью. Между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений, которая затем переросла в драку. По данным стражей правопорядка, в ходе конфликта подозреваемая схватила строительный инструмент и ударила мужчину по голове. От причиненных телесных повреждений он скончался.

Возбуждено уголовное дело. Ранее пенсионерка к уголовной ответственности не привлекалась. Ведется следствие.