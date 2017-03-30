В Самаре проведут публичные слушания по ремонту дорог в этом году
Об этом глава Самары Олег Фурсов сообщил на пленарном заседании Самарской городской думы в четверг, 30 марта.
Еще немного и в свои полноценные права наконец-то вступит весна. Это значит, что на улице станет достаточно тепло, дороги высохнут после осадков, и на них развернутся работы по реконструкции. По словам Фурсова, в преддверие нового масштабного дорожного строительства мэрия готовится провести публичные слушания по вопросу «О порядке проведения дорожных работ в 2017 года на территории города Самара». Ведь многие улицы будут перекрыты в связи с реконструкцией, и глава города считает правильным отчитаться перед жителями, как планируется организовать пути объезда и как в целом будет организован трафик.
- Отказываться от реконструкции дорог и Южного моста нельзя. Это очень важно для города. Поэтому нужно воспользоваться подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Раз пришли деньги, мы должны их рационально и грамотно использовать, параллельно объясняя людям, что им придется столкнуться с временными неудобствами. Эти неудобства просто нужно сообща и перетерпеть, - считает Олег Фурсов.
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