Самарская дума вдвое сократила расходы на себя

За этот период дума 10 раз внесла изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2017-2018 годов. Курс на оптимизацию и экономию бюджетных средств продолжается. В 2016 году расходы на содержание думы были сокращены почти в 2 раза (175,5 миллиона рублей в 2015 году, 92,8 миллиона рублей в 2016 году). Такие результаты стали возможны благодаря оптимизации закупок и совершенствования системы управления персоналом.

В прошлом году Самарская дума приняла целый ряд важных решений. Так, крупные инвесторы были освобождены от уплаты земельного налога сроком на пять лет. Это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата в городе. Кроме того, в целях поддержки малого предпринимательства гордума приняла решение установить льготный период налогообложения коммерческой недвижимости для физических лиц. Это помогает владельцам различных магазинов, салонов и небольших предприятий начинать и вести бизнес во времена непростой экономической обстановки в стране.