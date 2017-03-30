Самарская дума вдвое сократила расходы на себя
Сегодня на пленарном заседании председатель Самарской городской думы Галина Андриянова подвела итоги работы всего депутатского корпуса за 2016 год.
За этот период дума 10 раз внесла изменения в городской бюджет на текущий год и плановый период 2017-2018 годов. Курс на оптимизацию и экономию бюджетных средств продолжается. В 2016 году расходы на содержание думы были сокращены почти в 2 раза (175,5 миллиона рублей в 2015 году, 92,8 миллиона рублей в 2016 году). Такие результаты стали возможны благодаря оптимизации закупок и совершенствования системы управления персоналом.
В прошлом году Самарская дума приняла целый ряд важных решений. Так, крупные инвесторы были освобождены от уплаты земельного налога сроком на пять лет. Это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата в городе. Кроме того, в целях поддержки малого предпринимательства гордума приняла решение установить льготный период налогообложения коммерческой недвижимости для физических лиц. Это помогает владельцам различных магазинов, салонов и небольших предприятий начинать и вести бизнес во времена непростой экономической обстановки в стране.
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