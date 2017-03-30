В Самарской области нашли 93 свалки

В рамках проекта «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок нанесено 93 объекта в регионе.

Областной проект «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием региона. Большинство объектов на карте свалок в Самарской области расположено около крупных городов – Самары и Тольятти и в ближайших к ним районах – Волжском и Ставропольском. В других районах губернии выявлено от двух до шести свалок, отметили общественники.

Все поступившие на интерактивную карту сигналы проверяются, затем информация направляется в муниципалитеты. В настоящее время по 40 объектам направлены письма руководителям местных администраций для решения вопроса о ликвидации незаконной свалки.