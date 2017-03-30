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В Самаре предприятия, студенчество и власть будут совместно создавать комфортную городскую среду

Соответствующее соглашение с мэрией уже готов подписать 51 участник. 
 
29 марта впервые в истории Самары подписано соглашение о совместных действиях по созданию комфортной городской среды. Церемония подписания документа проходила в администрации города. В ней участвовали глава Самары Олег Фурсов и руководители общественных организаций, строительных ассоциаций и компаний.
 
- Это очень важное событие, - подчеркнул мэр. – В последние два года у нас многое делается для того, чтобы Самара становилась красивее, удобнее, комфортнее. Но чем больше горожан будут вовлечены в этот процесс, тем быстрее будет меняться к лучшему облик города. Потому мы начинаем процесс подписания соглашений о совместных действиях, и в апреле, в ходе месячника по благоустройству, приступим к конкретной работе.
 
Подписать важный документ, дисциплинирующий и побуждающий к действиям, уже готова 51 организация. Сегодня соглашения подписали самые крупные из них – Совет ректоров вузов губернии, Союз работодателей, областной комитет профсоюзов, региональный штаб общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию», региональный штаб Российских студенческих отрядов, Самарская гильдия строителей, строительные компании. В соглашении говорится: «Мы видим немало примеров того, как граждане вносят свой вклад в позитивные преобразования Самары: нашими общими усилиями сохраняется историческое наследие города, все больше средств мы направляем на благотворительные цели. Город становится все более уютным. Мы объявляем об объединении усилий по наведению порядка в городе и призываем всех неравнодушных граждан и организации различных форм собственности присоединиться к нам».
 
Теперь стоит задача активно включиться в уборку городских дворов и скверов,  озеленение территорий, приведение в порядок фасадов зданий и, конечно же, в воспитание во всех нас неравнодушного отношения ко всему, что происходит вокруг.
Дата: 29 марта 2017 , 19:23
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Автор текста: Марина Гринева
Автор фото: Владимир Пермяков
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