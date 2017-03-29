Новую школу в Южном городе откроют 1 сентября
Об этом стало известно в ходе рабочей поездки депутатов Государственной думы РФ от Самарской области в школу-новостройку в микрорайоне Южный город.
Участники оценили ход строительства школы в микрорайоне. Капсула в основание школы на 1500 учебных мест была заложена здесь в мае 2015 года губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Здание построено по блочной системе. В одном крыле здания будут заниматься младшие школьники, в другом – ребята средней и старшей ступени обучения. Такое расположение позволяет более эффективно организовать учебный процесс.
В школе будет 64 общеобразовательных и специализированных кабинета, пищеблок с двумя столовыми (для начальной и старшей школы), актовый зал, библиотека с медиатекой и другие помещения.
Особое внимание уделено инклюзивному образованию – начиная от полного доступа в школу маломобильных групп и заканчивая подбором специализированного оборудования для обучения этих групп населения. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2017 года.
Всего за полтора года Самарская область получила на строительство школ 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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