Следователи начали проверку по факту смерти мужчины и двух детей в пожаре

По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинские исследования. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.