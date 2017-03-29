Следователи начали проверку по факту смерти мужчины и двух детей в пожаре
Как ранее сообщал sgpress.ru, 28 марта в частном доме, расположенном в селе Усманка Борского района Самарской области, при тушении пожара были обнаружены тела двух малолетних детей - мальчика 2013 года рождения и девочки 2015 года рождения, а также их 41-летнего отца.
По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, назначены судебно-медицинские исследования. По предварительным данным, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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