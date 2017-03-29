Общественным советам микрорайонов Самары определили направления работы

Ранее губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил задачу усилить работу общественности по наведению порядка в сфере благоустройства и системе ЖКХ. В связи с этим подготовлена новая редакция Положения, которая определяет новые принципы формирования и конкретизирует основные направления деятельности общественных советов микрорайонов.

Предлагаемые изменения предусматривают участие органов местного самоуправления внутригородских районов в формировании общественных советов. Советы возьмут на себя часть полномочий по вопросам благоустройства многоквартирных домов и дворовых территорий, в том числе функцию контроля над работой управляющих компаний.

Советы будут участвовать в работе комиссий по проверке технического состояния жилых домов и инженерного оборудования, готовить предложения о проведении текущего и капитального ремонта, оказывать содействие органам местного самоуправления в созыве общего собрания собственников в многоквартирном доме и т.д.

По словам председателя гордумы Галины Андрияновой, общественные советы микрорайонов дают жителям реальную возможность активного участия в развитии своей территории.

Комитет поддержал предлагаемые изменения и вынес данный вопрос на рассмотрение Самарской городской думы в четверг, 30 марта.