Общественным советам микрорайонов Самары определили направления работы
Деятельность новых органов было предложено скорректировать на заседании комитета по местному самоуправлению Самарской городской думы.
Ранее губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил задачу усилить работу общественности по наведению порядка в сфере благоустройства и системе ЖКХ. В связи с этим подготовлена новая редакция Положения, которая определяет новые принципы формирования и конкретизирует основные направления деятельности общественных советов микрорайонов.
Предлагаемые изменения предусматривают участие органов местного самоуправления внутригородских районов в формировании общественных советов. Советы возьмут на себя часть полномочий по вопросам благоустройства многоквартирных домов и дворовых территорий, в том числе функцию контроля над работой управляющих компаний.
Советы будут участвовать в работе комиссий по проверке технического состояния жилых домов и инженерного оборудования, готовить предложения о проведении текущего и капитального ремонта, оказывать содействие органам местного самоуправления в созыве общего собрания собственников в многоквартирном доме и т.д.
По словам председателя гордумы Галины Андрияновой, общественные советы микрорайонов дают жителям реальную возможность активного участия в развитии своей территории.
Комитет поддержал предлагаемые изменения и вынес данный вопрос на рассмотрение Самарской городской думы в четверг, 30 марта.
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