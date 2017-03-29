Заболеваемость гриппом в Самаре на четверть ниже эпидпорога

По данным наблюдения за неделю, с 20 по 26 марта, в области зарегистрировано 11330 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе, в Самаре – 5775 случаев. В целом по состоянию на 27 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. По области заболеваемость ниже эпидпорога на 16,17%, по городу – на 25%. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.