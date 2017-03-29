В области высадят больше сои и горчицы, меньше – масличного льна

По словам Попова, график подготовки сельскохозяйственной техники, закупки семян, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений в целом выдерживается. Работа идет в соответствии с теми параметрами развития АПК Самарской области, которые согласованы с министерством сельского хозяйства РФ. Во всех муниципальных образованиях губернии состоялись выездные заседания штабов по подготовке к посевной кампании.

По обобщенным данным из муниципальных районов, большая часть посевных площадей в 2017 году будет занята зерновыми и зернобобовыми культурами – 1 миллион 151 тысяча гектаров. Технические культуры предположительно могут составить 629 тысяч гектаров в общей структуре посевных площадей, из них – 570 тысяч гектаров подсолнечника. Увеличится доля посева сои, горчицы, а льна масличного – сократится. Площадь кормовых культур по прогнозам составит 229 тысяч гектаров, что несколько меньше уровня 2016 года.

Регион полностью обеспечен семенами сельскохозяйственных культур, причем доля элитных семян под яровой сев составляет около 10%. Это один из лучших показателей не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом по России.

Самарскими аграриями закуплено 40 тысяч тонн удобрений, что составляет 65% от потребности сельхозтоваропроизводителей. Мониторинг данного показателя проводится по всем сельским районам губернии. На начало весенних полевых работ готовность техники составит не менее 98%.

В региональном бюджете на проведение сезонных полевых работ предусмотрено 783 миллиона рублей.