Пенсионный фонд России в Самарской области ждут структурные изменения
В Самарской области в апреле путем слияния и образования новых юридических лиц будут реорганизованы следующие государственные учреждения, входящие в структуру областного Пенсионного фонда.
С 3 апреля 2017 года Управление Пенсионного фонда РФ в Куйбышевском районе Самары будет объединено с Управлением ПФР в Волжском районе Самарской области.
Управление в муниципальном районе Борский объединят с управлениями в муниципальных районах Нефтегорский, Богатовский и Алексеевский.
С 28 апреля 2017 года Управление ПФР в муниципальном районе Сергиевский объединят с управлениями ПФР в Кошкинском районе, Елховском районе, Шенталинском районе, Челно-Вершинском районе.
При этом изменение структуры территориальных органов на местах никак не отразится на жителях области. В структуре межрайонных управлений сохранятся клиентские службы с приемом граждан и страхователей во всех муниципальных районах области. За получением услуг Пенсионного фонда жители области могут обращаться в клиентские службы по прежним адресам и с прежними контактными телефонами и режимом работы.
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