Все труженики тыла в Самарской области получат льготы на оплату ЖКУ

Нормативно-правовой акт был подготовлен по поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина с целью предоставления дополнительных соцгарантий гражданам, имеющим статус ветерана Великой Отечественной войны – труженика тыла, в виде компенсации расходов на оплату ЖКУ.

В настоящее время при назначении единовременной денежной выплаты ветеранам труда учитываются установленные критерии нуждаемости. Правительство региона беспокоило положение ветеранов труда, которые являются тружениками тыла. На территории 63-го региона проживают 30351 ветеран ВОВ-тружеников тыла. Большинство из них получают меры соцподдержки в силу пожилого возрасти или инвалидности либо являются ликвидаторами последствия техногенных катастроф или членами семей погибших участников ВОВ и т.п. При этом 930 тружеников тыла не получали соцподдержку.

Разработанный правительством документ предусматривает предоставление компенсации расходов на ЖКУ для этих людей. Под действие закона подпадают все труженики тыла. Если у них имеются основания на получение других мер соцподдержки, они вправе самостоятельно выбрать тот вид государственной помощи, который считают наиболее удобным для себя.

Закон Самарской области «О внесении изменения в статью 3 Закона Самарской области «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» был принят в двух чтениях.