В ходе рейда полицейские в Самаре обнаружили 7 нелегалов

Полицейские выявили 14 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без патентов. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Из указанных 14 иностранных граждан 7 мужчин нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации – они уклонились от выезда из России по истечении установленного законом срока. В отношении них также были составлены административные протоколы по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют, уведомил ли работодатель полицию о трудоустройстве иностранных граждан. В противном случае он будет привлечен к административной ответственности.