Самаре разрабатываются речные экскурсионные маршруты для гостей ЧМ-2018
Болельщики и туристы увидят самые живописные виды Волги.
Чтобы гостям Чепионата мира по футболу-2018 было комфортно передвигаться по городу, в Самаре внедряется туристическая навигация. Информационные щиты направления движения и щиты о знаковых местах областной столицы подскажут путь тем, кто впервые в региональном центре. Информация будет транслироваться на английском языке.
Кроме того, сегодня продолжается разработка имеющихся туристических маршрутов — не только пешеходных и автобусных, но и речных. Мало кто знает, но Самара является круизной столицей Поволжья. Наш город входит в тройку лидеров этого направления, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.
- В 2016 году у Самары было 15 судов, сейчас их число увеличилось до 20. Пассажиропоток туристов в период мирового футбольного первенства увеличится, и они смогут полюбоваться живописными видами во время водных экскурсий, - сообщила sgpress.ru заместитель начальника отдела департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Анна Рабинович.
К услугам туристов также будут самарские гиды-переводчики. Сегодня активно проходит подготовка экскурсоводов. Из 160 человек сертификаты получили более 65 специалистов.
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