Молодые семьи смогут получить бесплатные участки в области

В соответствии с поправками земельные участки в регионе могут быть бесплатно предоставлены для индивидуального жилищного строительства и садоводства в собственность молодым семьям, возраст одного из супругов в которых (родителя в неполной семье) не превышает 35 лет.

В целях создания дополнительных гарантий молодым семьям предлагается законодательно предусмотреть, что в случае проживания супругов на территории разных муниципальных районов, молодая семья вправе самостоятельно выбрать, где ей удобно подать заявление о предоставлении земельного участка.