Для недостроев Самарской области ищут нестандартные решения

Общий объем незавершенного строительства в Самарской области на 1 января 2017 года составляет 66 миллиардов 81 миллион рублей. Речь идет о 1127 объектах. Большая часть недостроев приходится на объекты, главным распорядителем бюджетных средств по которым, выступает минстрой (28 миллиардов рублей, или 43,84 % от общего объема незавершенного строительства). Далее следует министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (22 миллиарда рублей, или 33,36 % от общего объема незавершенного строительства).

Какие-то объекты сегодня достраивают, для остальных нужны новые и нестандартные решения, подчеркнул председатель комитета Габибулла Хасаев.

- Нужно искать варианты возможного использования объектов незавершенного строительства. Может быть, предусмотреть достраивание в рамках программ государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, привлекать средства инвесторов, может быть, выставить объекты на продажу. Нужны новые, нестандартные решения, - сказал Хасаев.