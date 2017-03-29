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Для недостроев Самарской области ищут нестандартные решения

Об этом говорилось на заседании комитета по бюджету губернской думы.
 
Общий объем незавершенного строительства в Самарской области на 1 января 2017 года составляет 66 миллиардов 81 миллион рублей. Речь идет о 1127 объектах. Большая часть недостроев приходится на объекты, главным распорядителем бюджетных средств по которым, выступает минстрой (28 миллиардов рублей, или 43,84 % от общего объема незавершенного строительства). Далее следует министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области (22 миллиарда рублей, или 33,36 % от общего объема незавершенного строительства).
 
Какие-то объекты сегодня достраивают, для остальных нужны новые и нестандартные решения, подчеркнул председатель комитета Габибулла Хасаев.
 
- Нужно искать варианты возможного использования объектов незавершенного строительства. Может быть, предусмотреть достраивание в рамках программ государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, привлекать средства инвесторов, может быть, выставить объекты на продажу. Нужны новые, нестандартные решения, - сказал Хасаев. 
Дата: 28 марта 2017 , 17:04
188
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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