Должникам по налогам за 2015 год пени начнут начислять с 1 мая

Комитет рекомендовал к принятию в двух чтениях проект закона Самарской области «О порядке начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года». Закон предусматривает, что должникам 2015 года пенни начнут капать с 1 мая 2017 года. Этот проект закона разработан в связи с ноябрьскими поправками в ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Эти поправки наделили региональные органы власти правом устанавливать отсрочку для неплательщиков и начинать начисление пени на сумму недоимки по имущественному налогу, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года, с 1 мая 2017 года. Эта отсрочка позволит жителям губернии адаптироваться к новому порядку определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.