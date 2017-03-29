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Поезда Куйбышевской железной дороги могут обложить налогами

Этот вопрос поднимался на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы.
 
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Блохин напомнил депутатам о законе Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области». Закон предполагает льготное налогообложение движимого имущества железнодорожных компаний, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве уставных средств организаций. А в соответствии с действующими положениями Налогового кодекса Российской Федерации движимое имущество (в том числе железнодорожный подвижной состав) освобождается от налога на имущество. Как рассказал Сергей Блохин, эта льгота позволила ОАО «РЖД» направить значительные средства в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе на территории Самарской области, а также снизить себестоимость перевозок пассажиров в пригородном сообщении.
 
Однако внесенные изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что с 1 января 2018 года льгота по налогу на движимое имущество будет сохранена на территории субъекта Российской Федерации только при условии принятия соответствующего регионального закона. По подсчетам специалистов компании, сумма льготы по налогу на движимое имущество ОАО «РЖД» только на территории Самарской области составит 324 миллиона рублей.
 
Депутаты решили проанализировать возможные последствия принятия подобного закона. Предложенный законопроект отправлен для детального изучения в общественную комиссию по совершенствованию законодательства о налогах и сборах.
Дата: 28 марта 2017 , 13:51
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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