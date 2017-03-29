На ремонт больницы Семашко планируют выделить 60 миллионов рублей
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин посетил с рабочим визитом Самарскую городскую клиническую больницу №2 им. Н.А.Семашко.12 сентября 2017 года медучреждению исполнится 75 лет.
- До конца года мы найдем возможность выделить на эти цели 50-60 миллионов рублей, - заверил губернатор.
- Больница им. Семашко нацелена на оказание круглосуточной экстренной медицинской помощи. В год к нам обращается порядка 85 тысяч человек, всего мы обслуживаем территорию с населением более 800 тысяч человек, - рассказал губернатору главный врач Яков Резников.
В конце прошлого года при поддержке губернатора и правительства региона удалось сделать капремонт операционного блока на третьем этаже здания: на эти цели было выделено 15 миллионов рублей из областного бюджета. Здание хирургического корпуса, построенное в 1942 году, капитально не ремонтировалось более 30 лет. Меркушкин поручил Резникову в ближайшее время представить проект, в котором должен быть предусмотрен капитальный ремонт помещений хирургии, в том числе оперблока на втором этаже, больничных палат, а также фасадов хирургического и терапевтического корпусов.
- До конца года мы найдем возможность выделить на эти цели 50-60 миллионов рублей, - заверил губернатор.
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