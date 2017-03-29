В Самарской области погасили вспышку африканской чумы свиней
В Хворостянском районе области завершились мероприятия по отчуждению и уничтожению свинопоголовья в связи со вспышкой африканской чумы свиней.
В зоне карантина, куда попали села Гремячка, Грачевка и Владимировка, были изъяты все свиньи из частных хозяйств - всего 527 голов. Каких-либо крупных свиноводческих ферм в карантинной зоне нет. Животные уничтожались при помощи инъекции. Туши животных были вывезены на полигон отходов и сожжены. Пострадавшим владельцам должны будут выплатить компенсации за уничтоженных свиней.
Согласно законодательству мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней будут проводиться еще в течение двух месяцев. Прежде всего, это касается дезинфекции автотранспорта, выезжающего из первой угрожаемой зоны. А также обработки всех помещений, в которых находились больные животные.
Напомним, очаг АЧС был обнаружен в личном подворье жительницы села Гремячка. У женщины с января по март 2017 года погибли 92 свиньи. Впоследствии была установлена причина гибели животных – африканская чума свиней. В настоящее время устанавливаются источник возбудителя инфекции и пути распространения болезни.
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