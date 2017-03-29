Самарские должники за воду могут не получить кредиты в банках
ООО «Самарские коммунальные системы» обновили базу должников, для которых усложнится сотрудничество с банками.
На днях в более чем 50 ведущих банков региона был направлен список юридических лиц, систематически задерживающих оплату услуг водоснабжения и водоотведения с долгом более 500 тысяч рублей. Таких должников на сегодняшний момент – 75, их общий долг перед СКС составляет более 350 миллионов рублей. В черном списке и промышленные предприятия, и бюджетные учреждения, и исполнители коммунальных услуг, а также другие абоненты.
Как известно, у каждого банка есть списки неблагонадежных клиентов, кому может быть отказано в сотрудничестве, например, в выдаче кредита. Причину, как правило, финансовое учреждение не объясняет. Но одной из таких причин может быть долг за услуги водоснабжения и водоотведения. Человек или организация, позволяющие себе накапливать долги за коммунальные услуги, не могут считаться ответственным, надежным клиентом, поэтому у банков есть все основания не сотрудничать с должниками.
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