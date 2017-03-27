В Самаре назвали лучшие спектакли
В День театра в Доме актера состоялось вручение наград премии "Самарская театральная муза-2016".
Лучшим спектаклем был назван "Король Лир" новокуйбышевского театра "Грань" в постановке Дениса Бокурадзе.
Наград за лучшие работы в музыкальном театре удостоились солисты Самарского академического театра оперы и балета Ирина Янцева, Андрей Антонов и Наталья Бондарева за партии в опере "Волшебная флейта".
Ежегодное вручение премии проводится по результатам работы профессионального жюри в течение театрального сезона
Лучшим спектаклем был назван "Король Лир" новокуйбышевского театра "Грань" в постановке Дениса Бокурадзе.
Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Евгения Аржаева ("История лошади" Самарского академического театра драмы им. Горького). За исполнение роли князя Серпуховского в этом же спектакле был награжден заслуженный артист РФ Владимир Гальченко. Этот же спектакль принес Наталье Ионовой победу в номинации "Лучшая роль молодой артистки в драматическом театре", которую она разделила с актрисой театра "Грань" Любовью Тювилиной ("Король Лир"). За главную роль в спектакле "История лошади" получил молодой артист Дмитрий Морякин. Вместе с ним награду как лучший молодой актер получил Даниил Богомолов - исполнитель роли короля Лира в одноименном спектакле театра "Грань". Эта постановка также получила спецприз жюри за лучший актерский ансамбль.
Наград за лучшие работы в музыкальном театре удостоились солисты Самарского академического театра оперы и балета Ирина Янцева, Андрей Антонов и Наталья Бондарева за партии в опере "Волшебная флейта".
Спецпризом жюри была награждена Елена Остапенко за роль Вари в спектакле "Вишневый сад" театра "Самарская площадь".
Ежегодное вручение премии проводится по результатам работы профессионального жюри в течение театрального сезона
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