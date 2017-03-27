Самара будет готовить специалистов космической отрасли для Шри-Ланки
В минувшее воскресенье Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева посетила делегация демократической социалистической Республики Шри-Ланка во главе с министром науки, технологий и исследований этой страны Сусилом Премаджайаном. Также в состав делегации вошли представители Института современных технологий имени Артура Кларка - Санат Панавеннаж и Дин Кемал Исмаил.
В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским университетом и институтом Артура Кларка, которое подразумевает подготовку для Шри-Ланки специалистов в области космических технологий. Уже в апреле этого года в Самарский университет приедет две группы сотрудников института Артура Кларка на продолжительную стажировку.
Как пояснил ректор Самарского университета Евгений Шахматов, сейчас на Шри-Ланке формируется собственная космическая программа, где институт Артура Кларка должен стать ядром будущего космического агентства этой страны и сформировать ее национальную космическую программу.
- Поэтому опыт Самарского университета, создавшего в кооперации с РКЦ "Прогресс" группировку малых космических аппаратов, будет безусловно им полезен, - подчеркнул он. – Как и для нашего университета.
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