Самара будет готовить специалистов космической отрасли для Шри-Ланки

В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским университетом и институтом Артура Кларка, которое подразумевает подготовку для Шри-Ланки специалистов в области космических технологий. Уже в апреле этого года в Самарский университет приедет две группы сотрудников института Артура Кларка на продолжительную стажировку.

Как пояснил ректор Самарского университета Евгений Шахматов, сейчас на Шри-Ланке формируется собственная космическая программа, где институт Артура Кларка должен стать ядром будущего космического агентства этой страны и сформировать ее национальную космическую программу.

- Поэтому опыт Самарского университета, создавшего в кооперации с РКЦ "Прогресс" группировку малых космических аппаратов, будет безусловно им полезен, - подчеркнул он. – Как и для нашего университета.