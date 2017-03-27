На газонах Крутых Ключей будут пастись разноцветные коровы

Жители Крутых Ключей приняли участие в конкурсе «Раскрась корову». По эскизам лучших авторов будут созданы скульптуры коров, которые затем появятся на улицах микрорайона. Художественное оформление скульптуры давно стало международным флешмобом. Первая подобная художественная акция была проведена в Цюрихе в 1998 году. Основную идею – скульптуру коровы с необычным дизайном - придумал Бит Себергер-Квин, а выставку организовал Вальтер Кнапп.



В художественном соревновании в Красноглинском районе приняли участие дети, их родители и профессиональные художники.



- Я ездила в деревню и подумала, что надо рисовать зеленую корову в ромашках – «Полянку», - рассказывает победительница конкурса Юлия Астафьева. - Ведь это все наше, родное. Тем более у нас, в микрорайоне, очень много яркого салатового цвета, потому выбор оттенка оказался очевидным.



В Крутых Ключах появятся две дизайнерские коровы. Одна из них, в стиле нидерландского художника Пита Мондриана, украсит собой 14-ю очередь, а «Полянка» будет «пастись» на пешеходной зоне в новом квартале «Бавария», где строятся дома в немецком стиле. Скульптуры уже заказаны, их установят во время традиционного городского субботника.