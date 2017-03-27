Самарская медкоманда мундиаля готовится к работе в полевых условиях

Основной особенностью предстоящего события для медиков станет новизна условий работы. Все члены команды сейчас – сотрудники стационаров, поликлиник, а на чемпионате им предстоит работать под открытым небом, в присутствии большого скопления людей, иностранных гостей. Все это накладывает свой отпечаток и на подготовку команды к работе в полевых условиях.

На сегодняшний день разработано 11 различных модулей обучения – реанимация, неотложная хирургия, травматология, неотложная терапия, психология и т.д. Каждая из 11 групп занимается 1-2 раза в неделю. Особое внимание уделено и изучению английского языка.