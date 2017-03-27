Для самарских полицейских построят гараж и административное здание

Объекты будут расположены в границах улиц Ташкентской и Демократической, Волжского и Ракитовского шоссе. Начальная стоимость контракта составляет 104 миллиона рублей. Подрядчик должен определиться 17 апреля 2017 года.

До конца этого года ему предстоит построить фундамент и каркас здания, а также кровлю, провести внутренние и наружные отделочные работы и т.д. Также он должен будет наладить внутриплощадочные наружные инженерные сети, такие как водопровод, наружное освещение, канализацию, тепловые сети, сети связи.