Самарского алиментщика заставили работать 100 часов

Судебными приставами в рамках исполнительного производства на мужчину был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Теперь должника ждет наказание в виде 100 часов обязательных работ, которые он проведет за благоустройством родного района.

Если мужчина и дальше продолжит уклоняться от выплаты алиментов своему ребенку, то ему грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ («Невыплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), предусматривающей лишение свободы на срок до одного года.