Самара примет участие в международной экологической акции «Час Земли»

В ходе этой акции Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает в этот день всех выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты и проблеме изменения климата. Администрация Самары призывает всех неравнодушных горожан присоединиться к международной акции.