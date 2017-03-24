До конца марта в микрорайонах Кировского района создадут Общественные советы

По словам Рудакова, завершением реформы местного самоуправления (МСУ) в Самаре должно стать формирование Общественных советов микрорайонов. Предполагается, что они будут созданы до конца текущего месяца. Каждый Общественный совет будет объединять до 3 тысяч жителей, а его ядром станет координационный совет микрорайона в количестве до 30 человек. В состав советов войдут неравнодушные горожане, депутаты, представители областного правительства, администрации района и города, а также представители ключевых отраслей и ведомств. Общественные советы создаются для того, чтобы жители могли сами решать главные вопросы своего подъезда, дома и двора.