Доходы жителей Самарской области выросли на 5%

По данным ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года возросли на 0,8%. Средний доход жителя губернии составляет порядка 20439 рублей. В январе 2017 года население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 63 миллиарда рублей, оплату обязательных платежей и взносов – 6,4 миллиарда рублей. При этом сократились потребительские расходы населения на 0,5%, уменьшились расходы на покупку валюты и приобретение недвижимости на 1,1% и 1,2% соответственно.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе 2017 года составила 27436 рублей, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 5,1 %.