Минимальный набор продуктов питания в Самаре стоит 3737 рублей

В феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились расходы на приобретение мясопродуктов, жиров, молочной продукции, а также хлеба, круп и макаронных изделий. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в феврале составила по Самарской области 3722 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению с январем на 0,9%. По городским округам области стоимость набора составила: Самара – 3737 рублей, Тольятти – 3743 рубля, Сызрань – 3544 рубля.

Цены на непродовольственные товары в феврале выросли на 0,4% (в феврале 2016 года - на 0,4%), на продовольственные товары на 0,2% (в феврале 2016 года – на 0,4%).