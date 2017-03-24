Минимальный набор продуктов питания в Самаре стоит 3737 рублей
Такие данные приводит Самарастат в своем докладе о социально-экономическом положении Самарской области за январь-февраль 2017 года.
В феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились расходы на приобретение мясопродуктов, жиров, молочной продукции, а также хлеба, круп и макаронных изделий. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в феврале составила по Самарской области 3722 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению с январем на 0,9%. По городским округам области стоимость набора составила: Самара – 3737 рублей, Тольятти – 3743 рубля, Сызрань – 3544 рубля.
Цены на непродовольственные товары в феврале выросли на 0,4% (в феврале 2016 года - на 0,4%), на продовольственные товары на 0,2% (в феврале 2016 года – на 0,4%).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
24 марта 2017
90
24 марта 2017
121
24 марта 2017
220
24 марта 2017
158
24 марта 2017
130
24 марта 2017 , 17:46
97
Он пройдет 26 марта в 15:00 в ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16). Автором проекта и...
24 марта 2017 , 17:44
90
Он состоится 26 марта в 10:00 в детской музыкальной хоровой школе № 1 (ул. Физкультурная, 98б).
24 марта 2017 , 17:26
91
Фальшивый документ у жителя Саратовской области изъяли сотрудники Росгвардии.
24 марта 2017 , 17:19
137
ДТП произошло сегодня утром.
24 марта 2017 , 16:16
325
Готовность многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова строители оценивают в 80%
В планах на начало сентября - запуск проезда по новому тоннелю на Московском шоссе.
24 марта 2017 , 16:14
121
Полиция задержала их на станции Кузоватово.
24 марта 2017 , 15:37
220
Мостовой переход через реку Самару готов на 30%.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5904
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5219
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3970
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3946
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
1036
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1093
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
974
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1767
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...