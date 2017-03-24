Олег Фурсов обновил составы районных комиссий по правам детей

Согласно документу, в состав комиссии по правам несовершеннолетних Красноглинского района были включены заместитель главы администрации района Елена Богодухова – она стала председателем комиссии; начальник отдела опеки и попечительства Красноглинского района Людмила Бобова и сотрудник ГУФСИН Павел Антипов.

Обновился и состав комиссии Ленинского внутригородского района. В нее вошел глава районной администрации Дмитрий Титов.