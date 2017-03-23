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В Самаре пройдет акция в защиту животных

25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители областных приютов для животных и неравнодушные горожане.
 
Организаторы мероприятия будут собирать подписи жителей с просьбой принять федеральный закон «О защите животных от жестокого обращения». На мероприятии также организуют сбор подарков для приютов, а детей ждет развлекательная программа.
 
5 ноября 2016 года в Самаре в сквере имени Высоцкого уже проходило подобное мероприятие, поводом для которого стало жестокое обращение с животными в Хабаровске.
Дата: 23 марта 2017 , 19:35
135
Автор текста: Сергей Ромашов
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