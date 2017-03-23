В Самаре пройдет акция в защиту животных

Организаторы мероприятия будут собирать подписи жителей с просьбой принять федеральный закон «О защите животных от жестокого обращения». На мероприятии также организуют сбор подарков для приютов, а детей ждет развлекательная программа.

5 ноября 2016 года в Самаре в сквере имени Высоцкого уже проходило подобное мероприятие, поводом для которого стало жестокое обращение с животными в Хабаровске.