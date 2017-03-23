В Самаре отметили День поэзии





Больше площадок, хороших и разных

В 1999 году ЮНЕСКО учредило Всемирный день поэзии. В 2016 году он масштабно прошел в Санкт-Петербурге: тогда у всех 68 станций метро и входов вузов горожан встречали волонтеры с яркими листовками, на которых были тексты петербургских поэтов-современников. В 2017-м в круг городов, отмечающих этот день, включилась Самара.

Официальным партнером Дня поэзии в нашем городе стало творческое объединение «Мост», созданное на основе трех литературных группировок: «Зеленый Абажур», «Стихийное Бедствие» и «Культисты Красного лиса». Мероприятия прошли сразу на нескольких городских площадках.

В Самарской областной научной библиотеке состоялась презентация сборника стихов победителя VIII Литературного турнира «Библиотека открывает таланты» Татьяны Губановой под названием «Песни Офелии».

В открытой студии «Art+F4» прошел воркшоп (коллективное обучающее мероприятие) по книге художника, поэта и прозаика Вики Сушко.

В чайном клубе «Чайковский» состоялось выступление Poetry Collection - первого сценического проекта в Самаре с участием молодых поэтов.

Тайм-кафе «Синергия» представило сразу два поэтических действа: постановку молодежного театра «Лестница» на стихи великих поэтов и выступление яркого автора Романа Самсонова.

Музей модерна и дискуссионная студия «Контрапункт» продемонстрировали творчество 21 поэта зарубежья. В New York Coffee было нечто похожее, но уже со стихами 15 самарских авторов.

Сердце фестиваля

Центральной площадкой празднования Дня поэзии стала Самарская областная юношеская библиотека. Здесь прошел гала-концерт самарских лауреатов фестиваля. По словам организатора, самарской поэтессы Виктории Сапко, отбор участников проходил через Интернет. Из более полусотни заявок выбрали 21 поэта, которые выступили перед самарской публикой в этот день.

Возраст абсолютного большинства участников - до 20 лет. О чем рассказали собравшимся зрителям (стоит отметить, многочисленным) юные поэты? О себе («пойду по рельсам марта, всего себя отдавать»), о других («победитель не тот, кто первый»), о жизни («как коварна жизнь, как бездонно горе»), о смерти («простым и легким словом «страх» нельзя обозначить ожидание смерти»), о странном («я танцую истерику с первой женщиной на Земле»), о далеком будущем («стукнет сорок»), о любви («и есть еще такое слово «нужен»). ПРОЖЕКТОР души Маргарита Петрова Самарский театр для всей семьи «Витражи» (ул. Больничная, 1) презентовал публике спектакль «Два дома» по пьесе «Ящерица» Александра Володина - одного из классиков советской драматургии. Перенеся действие пьесы в первобытно-общинный строй, автор затрагивает большой спектр современных проблем. В юмористическом ключе, с легким оттенком грусти драматург говорит о человеческой жадности и трусости, об отношениях мужчины и женщины, о конфликтах между нациями и людьми, о разных принципах управления государством, об отношениях народа и власти.

Кто-то, как Ева Ермакова, выступал первый раз, кто-то, как Анастасия Явцева, профессионально зачитывал текст под музыку, кто-то, как Алена Самсонова, держал в руках уже изданный поэтический сборник. Одних зрители понимали, других - чувствовали, третьих - пытались понять. Но все выступившие поэты поражали смелостью: открыто рассказать чужим людям о том, что теплится в глубине внутреннего мира, - пожалуй, самый безумный поступок в нашем мире поверхностного безопасного общения. Поэтические строки, будто лучи прожектора, высвечивали душевные переживания чтецов, заставляя зрителей сопереживать вместе с ними.

Дав время осмыслить пережитое, ведущий вечера самарский поэт Григорий Битнев объявил музыкальную паузу. После нее прошло сольное выступление известного самарского поэта Семена Безгинова, а завершил программу «ПК от ПМ»: поэтический концерт от «Поэтической Мастерской».

Творческое объединение выступило в формате «два круга». Каждый из участников, одетый в черное, прочитал свое самое известное стихотворение. А потом, претерпев весеннее перерождение и переодевшись в яркий наряд, представил на суд публики свое новое произведение.