В Самаре пройдет «Футбол запасной столицы»
7 мая на поле стадиона «Локомотив» стартует традиционный городской спортивный праздник «Футбол запасной столицы». Начнется он с турнира по мини-футболу среди любительских корпоративных команд.
На днях был утвержден регламент соревнования, разработанный соорганизаторами турнира - Самарской футбольной лигой и Самарской областной школой высшего спортивного мастерства №1. Выставить команду по мини- футболу (четыре полевых игрока и вратарь) может любая компания, предприятие или учреждение Самарской области. Ограничения минимальны - все игроки должны быть непрофессионалами, а их возраст должен быть не менее 18 лет.
Турнир пройдет одним днем в два этапа - групповой и плей-офф. Сначала по итогам жеребьевки команды будут разбиты по группам, внутри которых матчи пройдут по круговой схеме «каждый играет с каждым». Команды, занявшие первые места в своих группах, сразятся за победу в плей-офф. Судейство игр будет осуществлять профессиональная судейская бригада, сформировать которую поможет министерство спорта Самарской области, которое уже не первый год поддерживает проведение спортивного праздника.
Главным событием мероприятия по традиции станет матч, посвященный исторической футбольной игре 1942 года, когда команда железнодорожников впервые встретилась со сборной авиационных предприятий, эвакуированных в запасную столицу Советского Союза.
- В первый майский выходной первой военной весны на поле «Локомотива» тоже играли любительские команды. Трудно представить, как в тяжелое военное время, после суровой зимы и напряженного ежедневного труда работники оборонных предприятий нашли в себе силы… гонять мяч! Спустя десятилетия понятно, что такова была природа народа-победителя. Людям важно было продемонстрировать себе и другим, что остались силы для борьбы и жизни, что есть воля к победе, - говорит директор Самарской футбольной лиги Александр Юмашев. - Наш праздник чем-то похож на своего «прародителя». Во всяком случае, хотелось бы, чтобы сохранился его дух и смысл: показать, что самарцы имеют силы и стремление изменить жизнь к лучшему!
Заявки на участие в турнире по мини-футболу среди любительских корпоративных команд на призы «Запасной столицы» принимаются до 5 мая 2017 года. Вопросы о регистрации команд можно задать в группе https:// vk.com/turnir_samara_stolica, по тел. 333-33-38 и по электронной почте samara.stolica@yandex.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 марта 2017
134
23 марта 2017
161
23 марта 2017
326
23 марта 2017 , 19:35
134
25 марта с 15:00 до 17:00 на площади у фонтана на улице Осипенко соберутся представители...
23 марта 2017 , 17:33
103
Николай Меркушкин обсудил с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном перспективные направления сотрудничества
Рабочая встреча состоялась сегодня в рамках Дней Швеции, которые проходят в нашем регионе с 21...
23 марта 2017 , 17:18
122
В первый день апреля авторская программа Михаила Куперберга «Многоликий мир...
23 марта 2017 , 17:02
125
1 50-й по счету спектакль «Не такой, как все», пройдет 26 марта, в преддверии...
23 марта 2017 , 16:41
309
Инцидент произошел в городе Отрадный на улице Первомайской. Местные жители пожаловались на...
23 марта 2017 , 16:37
498
По версии следствия, 10 марта этого года трое мужчин похитили 51-летнего мужчину из кафе...
23 марта 2017 , 16:31
161
Сообщение о госпитализации пенсионера поступило в полицию сегодня днем из больницы. По данным...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5860
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5155
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3942
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3908
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
999
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1059
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
939
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1734
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...