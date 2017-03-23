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В Самаре пройдет «Футбол запасной столицы»

7 мая на поле стадиона «Локомотив» стартует традиционный городской спортивный праздник «Футбол запасной столицы». Начнется он с турнира по мини-футболу среди любительских корпоративных команд. 
 
На днях был утвержден регламент соревнования, разработанный соорганизаторами турнира - Самарской футбольной лигой и Самарской областной школой высшего спортивного мастерства №1. Выставить команду по мини- футболу (четыре полевых игрока и вратарь) может любая компания, предприятие или учреждение Самарской области. Ограничения минимальны - все игроки должны быть непрофессионалами, а их возраст должен быть не менее 18 лет. 
 
Турнир пройдет одним днем в два этапа - групповой и плей-офф. Сначала по итогам жеребьевки команды будут разбиты по группам, внутри которых матчи пройдут по круговой схеме «каждый играет с каждым». Команды, занявшие первые места в своих группах, сразятся за победу в плей-офф. Судейство игр будет осуществлять профессиональная судейская бригада, сформировать которую поможет министерство спорта Самарской области, которое уже не первый год поддерживает проведение спортивного праздника. 
 
Главным событием мероприятия по традиции станет матч, посвященный исторической футбольной игре 1942 года, когда команда железнодорожников впервые встретилась со сборной авиационных предприятий, эвакуированных в запасную столицу Советского Союза. 
 
- В первый майский выходной первой военной весны на поле «Локомотива» тоже играли любительские команды. Трудно представить, как в тяжелое военное время, после суровой зимы и напряженного ежедневного труда работники оборонных предприятий нашли в себе силы… гонять мяч! Спустя десятилетия понятно, что такова была природа народа-победителя. Людям важно было продемонстрировать себе и другим, что остались силы для борьбы и жизни, что есть воля к победе, - говорит директор Самарской футбольной лиги Александр Юмашев. - Наш праздник чем-то похож на своего «прародителя». Во всяком случае, хотелось бы, чтобы сохранился его дух и смысл: показать, что самарцы имеют силы и стремление изменить жизнь к лучшему! 
 
Заявки на участие в турнире по мини-футболу среди любительских корпоративных команд на призы «Запасной столицы» принимаются до 5 мая 2017 года. Вопросы о регистрации команд можно задать в группе https:// vk.com/turnir_samara_stolica, по тел. 333-33-38 и по электронной почте samara.stolica@yandex.ru.
 
Дата: 23 марта 2017 , 13:33
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Автор текста: Наталья Баранова
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