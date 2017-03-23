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Самарские школьники начали досрочно сдавать госаттестацию

Сегодня для одиннадцатиклассников Самары и губернии стартовал досрочный период сдачи государственной итоговой аттестации. Основной этап будет проходить в конце учебного года. Какие новшества ожидают школьников и чем запомнится этот экзаменационный год, журналистам рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. По ее словам, в Самаре и области уже все готово к проведению государственной итоговой аттестации. 
 
- Получила допуск к экзаменам основная часть выпускников этого года, - отметила замминистра. - Итоговое сочинение в декабре написали более 13 тысяч учащихся. Лишь 62 человека по разным причинам еще не сделали этого. И шесть человек получили «незачет». Исправить ситуацию они смогут 3 мая. 
 
Выбор сделан 
 
Светлана Юрьевна подчеркнула, что одиннадцатиклассники в этом году, как и раньше, будут сдавать два обязательных предмета - русский язык и математику, а остальные по выбору. 
 
- Впервые обществознание выбрали 47% ребят, тогда как раньше эта цифра стабильно превышала 50%, - рассказала она. 
 
Больше школьников предпочло в этом году пройти тестирование по физике, биологии, информатике. На 2% увеличился спрос на химию. Ребята выбирают предметы более осознанно: если раньше сдавали по 5-6 экзаменов, то теперь не больше четырех, четко понимая, какие пригодятся им при поступлении. По мнению заместителя министра, это результат серьезной профориентационной работы, проводимой последние несколько лет. 
 
Девятиклассники же долгое время вовсе не спешили сдавать экзамены по выбору. Количество активистов не превышало 130 человек. Сдавать не только два обязательных предмета, но и два по выбору впервые им пришлось в прошлом году. Правда, тогда результаты не влияли на получение аттестата. 
 
Новшеством этого года станет то, что аттестат об основном общем образовании девятиклассник получит лишь при условии успешного прохождения экзаменов по четырем предметам. Кроме русского языка и математики школьники чаще всего выбирают обществознание, биологию и географию. 
 
- Со временем количество предметов по выбору будет расти и достигнет четырех, - добавила Светлана Бакулина. 
 
Форма не в ущерб содержанию 
 
Из 14 предметов, которые предстоит сдавать выпускникам, задания с выбором ответа остались лишь в иностранном языке. То есть, тестов почти нет. 
 
- Введение ЕГЭ в свое время серьезно повлияло на устную составляющую знаний школьников. Хотя умение говорить - это основа успешной коммуникации, - пояснила Бакулина. - Поэтому с 2019 года ожидается повсеместное введение устной части при сдаче русского языка в девятых классах. 
 
Самара пробно внедрит такую форму уже в следующем году. Также изменением этого года станет разделение потоков выпускников прошлых лет с выпускниками текущего года. Поэтому сегодня в школе №28 стартовал досрочный период сдачи экзаменов, предусмотренный, как и резервные дни, в основном для повторно сдающих. 
 
- Такого большого количества участников досрочного периода еще не было, - отметила Бакулина. - Ожидается 269 выпускников прошлых лет и четыре школьника текущего года. 
 
Расширится опробованная в прошлом году печать контрольно-измерительных материалов в аудитории перед сдачей экзамена на глазах ребят и общественных наблюдателей. После написания ЕГЭ работы не будут, как раньше, упаковывать и отвозить в центр обработки информации: их также в присутствии ребят отсканируют и по защищенным каналам связи перешлют в пункт проверки. 
 
- Это даст дополнительную защиту материалам и обеспечит прозрачность процедуры, - отметила эксперт. - С этой целью мы приняли участие в федеральном конкурсе в рамках повышения качества образования и выиграли его. Теперь ждем средства, чтобы закупить необходимую технику и организовать печать и сканирование бланков во всех пунктах сдачи экзаменов. 
 
Онлайн-трансляция ЕГЭ в этом году будет вестись в 100% аудиторий - кроме тех помещений, где будут экзаменоваться выпускники с ограниченными возможностями здоровья. Таких в 11-х классах 104 человека, а на уровне 9-х классов - 1639. 
 
Кроме того, как рассказала Светлана Юрьевна, новшеством этого экзаменационного периода станет создание в каждом пункте проведения экзамена небольших ситуационных центров. Там на большом экране можно будет увидеть любую аудиторию. Это сделано для того, чтобы общественные наблюдатели и члены ГЭК не ходили без необходимости по кабинетам и лишний раз не отвлекали ребят. 
 
Для выпускников, по словам замминистра, практически ничего не изменится, кроме количества полей «замены-отмены» в бланках контрольно-измерительных материалов. В связи с этим Светлана Юрьевна посоветовала ребятам более четко работать с черновиками и заполнять чистовики предельно внимательно.
 
Дата: 23 марта 2017 , 13:15
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Автор текста: Ирина Кондратьева
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