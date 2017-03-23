Общественники добиваются усиления мер социальной поддержки населения в Самарской области
В минувшую среду Общественная палата Самарской области опубликовала решение по итогам расширенного пленарного заседания, состоявшегося 17 марта. Главная тема - обсуждение новых механизмов социальных выплат жителям региона и совершенствование системы соцподдержки населения. В заседании принял участие губернатор Николай Иванович Меркушкин.
Региональные власти и общественники сошлись во мнении, что реформа социального обеспечения назрела давно, поскольку сейчас статья расходов областного бюджета на социальную политику является одной из самых высоких в Приволжском федеральном округе: на меры социальной поддержки населения тратится более 25 млрд рублей в год.
Несмотря на то, что получателями различных видов помощи является половина населения региона, из 126 имеющихся видов поддержки в прошлом году только 17 выплачивались адресно. При этом, по данным Росстата, 19% из числа бедных не получают вообще никакой помощи от государства.
«Общественная палата Самарской области рассматривает комплекс мер, направленных на реформирование механизма социальной поддержки в интересах наиболее социально незащищенных слоев населения Самарской области, как вынужденную и необходимую меру, обусловленную состоянием областного бюджета в 2017 году», - говорится в документе.
Общественники отмечают, что работа органов государственной власти и местного самоуправления по совершенствованию и оптимизации мер соцподдержки населения может быть плодотворной при поддержке институтов гражданского общества.
Также в решении содержатся и рекомендации областному правительству и Самарской губернской думе. В них говорится о том, что по мере развития положительной динамики бюджетных показателей региона необходимо расширить меры социальной поддержки в соответствии с принципами социального государства.
Комментарий
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области
- Изменения системы соцподдержки, перехода на принцип нуждаемости требует непростая экономическая ситуация. Большинство регионов страны, выполняя требование федерального законодательства, перешли на новую систему еще год назад. В Самарской области в течение всего прошлого года эта реформа детально прорабатывалась, чтобы минимизировать проблемные вопросы.
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