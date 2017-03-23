Общественники добиваются усиления мер социальной поддержки населения в Самарской области

Региональные власти и общественники сошлись во мнении, что реформа социального обеспечения назрела давно, поскольку сейчас статья расходов областного бюджета на социальную политику является одной из самых высоких в Приволжском федеральном округе: на меры социальной поддержки населения тратится более 25 млрд рублей в год.

Несмотря на то, что получателями различных видов помощи является половина населения региона, из 126 имеющихся видов поддержки в прошлом году только 17 выплачивались адресно. При этом, по данным Росстата, 19% из числа бедных не получают вообще никакой помощи от государства.

«Общественная палата Самарской области рассматривает комплекс мер, направленных на реформирование механизма социальной поддержки в интересах наиболее социально незащищенных слоев населения Самарской области, как вынужденную и необходимую меру, обусловленную состоянием областного бюджета в 2017 году», - говорится в документе.

Общественники отмечают, что работа органов государственной власти и местного самоуправления по совершенствованию и оптимизации мер соцподдержки населения может быть плодотворной при поддержке институтов гражданского общества.

Также в решении содержатся и рекомендации областному правительству и Самарской губернской думе. В них говорится о том, что по мере развития положительной динамики бюджетных показателей региона необходимо расширить меры социальной поддержки в соответствии с принципами социального государства.

Комментарий





Николай Меркушкин, губернатор Самарской области

- Изменения системы соцподдержки, перехода на принцип нуждаемости требует непростая экономическая ситуация. Большинство регионов страны, выполняя требование федерального законодательства, перешли на новую систему еще год назад. В Самарской области в течение всего прошлого года эта реформа детально прорабатывалась, чтобы минимизировать проблемные вопросы.