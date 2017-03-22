Самарцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
24 марта Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день бесплатной юридической помощи.
Жители Самары смогут получить бесплатную юридическую помощь в следующих местах:
- в Центре бесплатной юридической помощи по адресу: ул. Льва Толстого, 14, с 13.00 до 16.00 часов, запись по телефону: (846) 310-22-06;
- в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области по адресу: ул. Маяковского, 20, с 9.00 до 17.00 часов;
- в Государственном юридическом бюро по адресу: ул. 22-Партсъезда, 31, 2 этаж; с 9.00 до 17.00 часов;
- в Нотариальной Палате Самарской области по адресу: ул. Ленинская, 228, с 9.00 до 18.00 часов, запись по телефонам: (846) 242-26-31, 242-34-69;
- в Юридической компании «Статус права» по адресу: Волжский проспект, д. 29, офис 113, с 10.00 до 19.00 часов, запись по телефону: 8 (927) 210-30-11;
а также в юридических клиниках вузов:
- Самарского университета по адресу: ул. Академика Павлова, 1, корпус юридического факультета, ауд. 110., с 14.00 до 16.00 часов;
- Самарского государственного экономического университета по адресу: ул. Советской Армии, 141, с 10.00 до 12.00 часов;
- Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России по адресу: проспект Кирова, д. 75/1, каб. 110, с 09.00 до 12.00 часов;
- Самарского филиала Московского городского педагогического университета по адресу: ул. Стара-Загора, 76, с 10.00 до 13.00 часов.
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