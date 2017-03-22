В Самарской области стало меньше поддельных денег

Больше всего выявлено подделок банкнот номиналом 5000 рублей – 497 штук. Однако по сравнению с 2015 годом их количество снизилось почти в два раза. Поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 228 штук, номиналом 500 рублей – 14 штук, 100 рублей – 7 штук. Поддельные банкноты номиналом 50 и 10 рублей в 2016 году в банковской системе Самарской области не выявлялись.

Кроме того, в банковской системе области в 2016 году было выявлено и изъято из обращения 35 поддельных банкнот Федеральной Резервной системы США номиналом 100 долларов, что на три банкноты меньше, чем в 2015 году.