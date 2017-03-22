В Самарской области стало меньше поддельных денег
По данным Банка России и кредитных организаций, за 2016 год в регионе выявлено 746 банкнот, имеющих признаки подделки, что на 444 меньше, чем годом ранее.
Больше всего выявлено подделок банкнот номиналом 5000 рублей – 497 штук. Однако по сравнению с 2015 годом их количество снизилось почти в два раза. Поддельных банкнот номиналом 1000 рублей обнаружено 228 штук, номиналом 500 рублей – 14 штук, 100 рублей – 7 штук. Поддельные банкноты номиналом 50 и 10 рублей в 2016 году в банковской системе Самарской области не выявлялись.
Кроме того, в банковской системе области в 2016 году было выявлено и изъято из обращения 35 поддельных банкнот Федеральной Резервной системы США номиналом 100 долларов, что на три банкноты меньше, чем в 2015 году.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 марта 2017
29
22 марта 2017
42
22 марта 2017
58
22 марта 2017
102
22 марта 2017
66
22 марта 2017
95
22 марта 2017
193
22 марта 2017 , 17:43
29
24 марта Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день...
22 марта 2017 , 17:41
42
По данным Банка России и кредитных организаций, за 2016 год в регионе выявлено 746...
22 марта 2017 , 17:35
51
Обратившийся в дежурную часть потерпевший рассказал, что два злоумышленника ворвались в его...
22 марта 2017 , 17:34
58
Сегодня на гарантии у подрядчиков находятся 156 дорог. В городе продолжается гарантийный...
22 марта 2017 , 17:28
102
Оно произошло сегодня в 11:15.
22 марта 2017 , 17:10
66
Основные цвета экспозиции - красный и белый. Крестьянские нарядные рубахи, народный орнамент,...
22 марта 2017 , 16:56
95
Д о конца театрального сезона 2016-2017 гг. осталось три месяца. Словно очнувшись от зимней...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5819
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5067
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3894
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3874
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
954
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1020
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
894
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1695
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...