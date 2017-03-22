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В Самаре открылась выставка «русского стиля»

Основные цвета экспозиции - красный и белый. Крестьянские нарядные рубахи, народный орнамент, кровавая революция - эти и другие смыслы вобрал в себя красный. А белый выгодно его подчеркивает. Исследовать философские, религиозные и эстетические воззрения начала ХХ века, приведшие к самой судьбоносной странице в истории нашей страны, - задача, которую ставят перед собой создатели выставки «A la рус… В поисках особого пути», которая открылась в Самарском литературном музее им. Горького. 
 
- Название выставки не случайно. На рубеже XIX и XX веков на пике моды находится «русский стиль», - отметила куратор проекта Алеся Атрощенко. - Существовал устойчивый термин «alarusse». Это термин из мира моды, а мы говорим об истории, потому мы его изменили на «a la рус». 
 
Главным объектом экспонирования являются письма, которые самые известные литераторы начала ХХ века адресовали самарскому поэту Ширяевцу. Эти послания содержатся в архиве Самарского литературного музея. Горький, Блок, Есенин, Гиппиус, Мережковский и другие авторы раскрывали в посланиях не только свое отношение к творчеству начинающего коллеги, но и видение современной им действительности. Которая, если приглядеться, не так уж разительно отличается от нашей.
 
Сегодня, например, вновь актуальны противопоставление «русского» и «западного» и призыв вернуться к своим корням. Одна из частей экспозиции отдана под дискуссию: «Что же такое русский стиль?» Почему Васнецов обращается к сказкам и былинам? Почему в Москве возводится здание в стиле русских палат? Почему на знаменитом балу Романовых 1903 года вся русская знать, включая императорскую семью, одета в костюмы XVII века, над которыми трудилась отдельная группа историков? 
 
Мода на русский стиль породила большой спрос на открытки серии «Русские типы», представленные на выставке. Фотографы ездили по деревням и запечатлевали крестьян. Нарядные люди в красивых сарафанах и рубахах призваны были создавать видимость подлинной народности, идиллической жизни тружеников земли. Другая часть экспозиции стремится показать, какая жизнь стояла за этими красивыми картинками. 
 
Увеличенные в масштабе до высоты человеческого роста исконно русские узоры с одной стороны украшены модными на рубеже веков популистскими лозунгами, а на обратной стороне - исследованиями и фактами, иллюстрирующими реальное положение дел. Так «Путь к вере» оборачивается информацией о сектах, «Путь к революции» - о рабском положении народа, а «Путь к новому человеку» - в том числе идеалистической цитатой из Блока: «Задача русской культуры направить этот огонь на то, что нужно сжечь».
 
КОММЕНТАРИИ

Людмила Савченко, директор Самарского литературного музея им. Горького: 
 
- Самые разные культурные организации откликаются на столетие революции своими проектами. Перефразируя Владимира Ильича Ленина, можно сказать, что выставка, над которой мы так долго работали, наконец-то свершилась. В течение двух лет мы обсуждали концепцию экспозиции, думали над ней. Поскольку мы литературный музей, к теме революции мы обращаемся через тексты. Одновременно с этим мы говорим о серьезных исторических событиях. Для нас это новый опыт. Хотелось бы поблагодарить за партнерство историко-краеведческий музей им. Алабина, который предоставил некоторые материалы. 
 
Алеся Атрощенко, заместитель директора по научной работе, куратор проекта:
 
- Идея потрудиться над архивом Ширяевца родилась давно. У нас работала сотрудница Ольга Служаева, которая очень интересовалась русской темой, в частности, Александром Добролюбовым, который представлен на выставке как один из писателей. И вот она добралась до архива Ширяевца. Продолжить ее работу довелось мне. Я была потрясена тем, что риторика этих писем безумно современна. Тема, которой мы занимаемся, не только исторически интересна, она еще и актуальна сегодня. 

Анастасия Альбокринова, куратор визуальной части, художник:
 
- Изначально все родилось из внимания к русскому народному орнаменту. В частности, вышивке, которую делали на сарафанах, платках. Там были очень содержательные образы: жар-птица - по сути Феникс, женщина, которая символизирует плодородие, молодец, означающий мужскую силу, корабль - символ веры. Мы оттолкнулись от этих крохотных вышивок, масштабировали их и сделали главными героями.
 
Дата: 22 марта 2017 , 17:10
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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