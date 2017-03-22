ГИБДД проверила автобусы коммерческих перевозчиков в Самаре

Рейд состоялся 17 марта около Центрального автовокзала. Сотрудники ГИБДД проверяли техническое состояние автобусов, представители муниципалитета - санитарное.

- Автобусы, которые сегодня проверяем, принадлежат коммерческим перевозчикам, - пояснил замруководителя управления по вопросам общественной безопасности департамента Владимир Семдянов. - Мы смотрим, каково общее состояние транспорта, проверяем чистоту в салоне - поручни, сиденья, окна. Пассажир платит деньги и имеет право рассчитывать хотя бы на минимальный комфорт. Автобусы попадаются разные, где-то были созданы нормальные условия для перевозки людей, а в других до сих пор валяются прошлогодние билеты. Все-таки очень многое в каждом конкретном случае зависит от водителя.

Только за первые полчаса рейда было проведено семь профилактических бесед с водителями. Большинство из них согласились с тем, что транспортное средство необходимо содержать в чистоте, но посетовали, что на 116-м км не хватает моек, способных принимать автобусы, а те, которые есть, собирают огромные очереди.

«Улов» сотрудников ГИБДД - пять протоколов. Замечания в основном касались отсутствия ремней безопасности, а также установки на одну ось колес с разными рисунками протектора.

В этом году подобный рейд проводится во второй раз. Первый состоялся в январе в Юнгородке, в Промышленном районе, где тоже было немало жалоб от граждан. В результате было составлено четыре протокола, в двух случаях имелись замечания к санитарному состоянию автобусов, еще в двух - к техническому.

В дальнейшем такие рейды продолжатся, в том числе они будут организованы по обращениям жителей.