В самарском центре занятости искали бомбу
По данным ГУ МВД России по Самарской области, вчера вечером на первом этаже центра занятости населения на улице Фрунзе, 115 была обнаружена подозрительная сумка.
На место выехали представители экстренных служб. Стражи порядка оцепили территорию около центра занятости и не пускали посторонних. Из здания пришлось эвакуировать весь персонал — примерно 20 человек. В итоге взрывчатых веществ полицейские там не обнаружили, а в сумке находились документы.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 марта 2017
29
22 марта 2017
41
22 марта 2017
58
22 марта 2017
100
22 марта 2017
66
22 марта 2017
95
22 марта 2017
192
22 марта 2017 , 17:43
29
24 марта Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день...
22 марта 2017 , 17:41
41
По данным Банка России и кредитных организаций, за 2016 год в регионе выявлено 746...
22 марта 2017 , 17:35
51
Обратившийся в дежурную часть потерпевший рассказал, что два злоумышленника ворвались в его...
22 марта 2017 , 17:34
58
Сегодня на гарантии у подрядчиков находятся 156 дорог. В городе продолжается гарантийный...
22 марта 2017 , 17:28
100
Оно произошло сегодня в 11:15.
22 марта 2017 , 17:10
66
Основные цвета экспозиции - красный и белый. Крестьянские нарядные рубахи, народный орнамент,...
22 марта 2017 , 16:56
95
Д о конца театрального сезона 2016-2017 гг. осталось три месяца. Словно очнувшись от зимней...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5819
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5067
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3894
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3874
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
954
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1020
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
894
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1695
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...