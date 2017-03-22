В самарском центре занятости искали бомбу

На место выехали представители экстренных служб. Стражи порядка оцепили территорию около центра занятости и не пускали посторонних. Из здания пришлось эвакуировать весь персонал — примерно 20 человек. В итоге взрывчатых веществ полицейские там не обнаружили, а в сумке находились документы.