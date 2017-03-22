В Самарской области введен карантин из-за африканской чумы свиней

Такое решение глава региона принял после официального подтверждения наличия вируса Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии, куда направляли пробы биоматериалов, взятые у павшего поголовья в одном из хозяйств Хворостянского района.

Напомним , что в деревне Гремячка сельского поселения Владимировка муниципального района Хворостянский на прошлой неделе пали 86 свиней. По клиническим признакам и патологоанатомическим изменениям специалистами департамента ветеринарии Самарской области был поставлен предварительный диагноз - африканская чума свиней. Диагноз подтвердился. В зоне вспышки вируса установили карантин — три санитарных поста. Вывоз поголовья и мяса с территории запретили, а все поголовье свиней в том районе (больше 500 животных) будет уничтожено.