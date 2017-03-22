Мэрия Самары привлекла больше 200 компаний к месячнику по благоустройству
Об этом глава города Олег Фурсов рассказал в прямом эфире на телеканале «Россия-24».
В этом году месячник по благоустройству будет проводиться в новом формате. Официально он стартует 1 апреля, а завершится 22 апреля общегородским субботником. Сразу после этого горожан ждет акция «Поработал — отдохни!». Лучших работников ждут ценные призы — для молодежи это билеты на концерт, который состоится 22 апреля на площади Куйбышева, для людей более старшего возраста — билеты в театр, музеи и выставки. Сам месячник будет проводиться по двум векторам.
Во-первых, это соревнование между дворами. Если жители дворов будут выходить на уборку и облагораживать территорию (красить стволы деревьев, малые архитектурные формы, бордюры, собирать листву и т. д.), то этот двор может быть благоустроен за счет федеральной программы. Кроме того, в каждом районе будут выбраны 3 лучших двора, которые оснастят системами видеонаблюдения для повышения безопасности проживания граждан.
Второй вектор месячника по благоустройству связан с тем, что Самара планирует привести в порядок общественные пространства. Олег Фурсов провел встречу со студентами, которые презентовали ему карту города, на которой отражены скверы, парки и зеленые зоны, взятые под их контроль. В течение апреля студенты обязались привести эти территории в порядок. Инициативу участия в месячнике поддержали ряд строительных компаний — всего около 260, входящих в Саморегулируемую организацию (СРО). Каждая из компаний закрепила за собой дом в Самарском районе, внешний вид которого в течение апреля облагородит. Олег Фурсов лично планирует покрасить один из деревянных домов. Еще с двумя СРО мэрия ведет переговоры о благоустройстве фасадов домов в Ленинском районе.
«Такого не было очень долгие годы. Это навеяло мне настроения 80-х годов, когда общество было едино во всем — и в защите интересов страны, и в пропаганде наших ценностей, и в решении каких-то городских задач», - отметил Олег Фурсов.
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