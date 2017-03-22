В бюджетных учреждениях Самары установят контейнеры для раздельного сбора мусора

В этом году в Самаре по поручению главы города Олега Фурсова была разработана трехлетняя экологическая программа. Она включает в себя несколько направлений: охрана водных объектов, ликвидация незаконных свалок, мониторинг загрязненности воздуха и др. В программе также затронуты темы вывоза отходов с территорий и дополнительного озеленения, организации массовых мероприятий. Уже в этом году во всех бюджетных учреждениях мэрия планирует установить контейнеры для раздельного сбора мусора. Такие контейнеры появятся в детских садах, школах, соцучреждениях и т. д. «Это будет хороший пример для подражания для предприятий различных форм собственности», - отметил Олег Фурсов.